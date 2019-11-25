Ученые выявили опасность соевых продуктов

Соевые продукты, которые многие приверженцы здорового питания употребляют в качестве замены мяса и коровьего молока, могут нанести серьезный вред здоровью, пишет издание Health.News со ссылкой на выводы французских ученых.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, авторы исследования проанализировали 55 продуктов из сои, включая десерты, соусы и напитки и установили, что в сое очень высок уровень фитоэстрогенов, которые способны влиять на гормональный фон, а в отдельных случаях даже провоцировать возникновение онкологических заболеваний.

Опасность в сое также таят гербициды, которыми опрыскивают культуру. В ВОЗ эти вещества классифицируются как "вероятный канцероген". Помимо этого в сое содержатся элементы, снижающие усвоение кальция, железа, цинка, магния и белка. Более того, они блокируют синтез гормонов щитовидной железы, провоцируют гипотиреоз и онкологию.

Ранее исследователи из Тафтского университета в США установили, что онкологические заболевания нередко возникают из-за несбалансированной диеты, в которой слишком много переработанного мяса и сахара, а круп, фруктов, овощей и молочных продуктов недостаточно.

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