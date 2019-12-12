Ученые доказали опасность дневного сна

12 декабря 2019 08:43 (UTC+04:00)

У людей, которые спят днем или девять и более часов ночью, повышен риск инсульта. К такому выводу, как сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, пришли китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В эксперименте, длившемся шесть лет, приняли участие 31,7 тысячи человек, у которых ранее не фиксировались инсульты и иные проблемы со здоровьем.

Согласно результатам анкетирования, восемь процентов участников дремали днем 90 минут и дольше, а 24 процента — спали девять и больше часов в сутки. У последних инсульты случались на 23% чаще чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в сутки. При этом у тех, кто спал долго и дремал днем, инсульт происходил чаще на 85%.

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