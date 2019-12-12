Греция может разместить базы США в случае их ухода из Турции

12 декабря 2019 19:25 (UTC+04:00)

Греция может разместить у себя американские военные базы, если они будут вынуждены уйти из Турции, в частности, из Инджирлика, заявил греческий дипломатический источник журналистам, передает в четверг Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если Вашингтон введет против Анкары санкции из-за покупки российских систем ПВО С-400, то Турция примет ответные меры. На повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик.

Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. В районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции находится радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе, ее работа также обеспечивают военнослужащие ВС США.

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