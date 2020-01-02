Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе

2 января 2020 02:49 (UTC+04:00)

Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Великобритания направила запрос на проведение консультаций по ситуации в Идлибе. США это предложение поддержали. Но дата пока не определена. Оно может пройти на этой неделе, может и на следующей", - сказал собеседник агентства.

Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе начатой 19 декабря военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень - стратегически важные пункты, например деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман, который удерживается боевиками с 2012 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Иордании и Ливана
Арабские страны 1 января 17:40
Джонсон: новое десятилетие может стать для Британии временем процветания и возможностей
Европа 1 января 03:29
Посетитель галереи в Лондоне повредил картину Пикассо стоимостью $26 млн
Европа 31 декабря 2019 20:47
Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
В мире 31 декабря 2019 10:36
Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
Европа 31 декабря 2019 04:41
Глава МИД Ирана назвал переговоры с Лавровым плодотворными
Политика 30 декабря 2019 18:02
Лента новостей
"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии по футболу
Спорт 02:29
Помпео резко осудил нападение на посольство США в Багдаде
США 02:06
Лайнер компании Delta не смог вылететь из Мехико из-за возгорания двигателя
В мире 01:45
В Стамбуле вспыхнул пожар на фабрике
Турция 01:20
В Армении свыше 50 человек пострадали от пиротехники на Новый год
Армения 00:55
В Сомали спецназ уничтожил 20 боевиков
Другие страны 00:36
Генсек ООН обеспокоен заявлением Пхеньяна об отмене моратория на ядерные испытания
В мире 00:15
"Манчестер Сити" переиграл "Эвертон" в матче чемпионата Англии по футболу
Спорт 00:06
В Азербайджане за продажу пиротехники задержаны 30 человек
Происшествия 1 января 23:50