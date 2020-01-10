Aston Martin отказался от производства электрокара

Автопроизводитель из Великобритании Aston Martin решил отказаться от производства первого в своей линейке электрокара, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Произведенный в единственном экземпляре автомобиль Rapid E останется исследовательским проектом для испытаний электрических систем модели.

Об отказе от производства электрокара сообщил источник издания Autocar в компании.

Прототип Aston Martin Rapid E был представлен в апреле 2019 года на автосалоне в Шанхае (Китай).

Электрокар был оснащен двумя электромоторами общей мощностью 612 л.с. Кар разгонялся до 100 км/ч за 4,2 секунды. Машина могла проехать без подзарядки 300 км.

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