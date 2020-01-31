В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей

31 января 2020 05:28 (UTC+04:00)

Полицейские в индийском штате Уттар-Прадеш застрелили мужчину, который взял в заложники более 20 детей в своем доме, сообщает издание India Today, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее местные СМИ сообщали, что житель округа Фаррухабад по имени Суреш Батам, обвинявшийся ранее в убийстве, пригласил детей на день рождения своей дочери и взял их в заложники. Всего в плену оказались 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет, а также несколько женщин.

Один из односельчан пытался начать переговоры с преступником, но тот открыл огонь и ранил парламентера в ногу. Когда дом Батама окружили полицейские, он обстрелял и их и бросил ручную гранату.

Злоумышленник был уничтожен в ходе спецоперации, рнения получили трое стражей порядка.
Дети, по предварительным данным, не пострадали.

По данным издания Батам, осужденный пожизненно за убийство, был освобожден под залог.

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