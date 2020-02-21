ВС Турции не покинут сирийский Идлиб – Эрдоган

БАКУ/Trend/ - ВС Турции не покинут сирийский Идлиб, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, он сегодня во время телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсудит вопрос Идлиба.

Отметим, что 19 февраля Эрдоган заявил о возможности начала военной операции в сирийском Идлибе.

По его словам, Турция не оставит Идлиб сирийскому режиму и его сторонникам.

Ранее президент Турции заявил, что ВС Турции нанесут удары по силам сирийского режима в случае повторной провокации с его стороны. Он подчеркнул, что Турция не намерена закрывать глаза на провокации сирийского режима, и сделает все, чтобы заставить его соблюдать Сочинское соглашение.

Президент Турции также сказал, по состоянию на сегодня в Идлибе погибли 15 и ранены 45 турецких военных.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция адекватно ответила Сирии на обстрел турецкого военного конвоя.

Напомним, что 10 февраля турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела последними турецкого наблюдательного пункта. В результате этого был ликвидирован 101 военнослужащий сирийской армии, уничтожены три танка, две артиллерийские минометные позиции и сбит один вертолет.

Напомним, что ранее пять турецких солдат погибли в результате удара сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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