ООН готовит гуманитарную миссию для отправки на северо-запад Сирии, заявил журналистам генсек организации Антониу Гутерриш, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Идут приготовления гуманитарной миссии именно для этой цели", — сказал Гутерриш, отвечая на вопрос о том, не считает ли он необходимым направить сотрудников ООН на северо-запад Сирии для получения четкой картины о происходящем.

В данный момент в сирийском Идлибе нет сотрудников ООН.