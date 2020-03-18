Число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тыс. Таким образом, число инфицированных удвоилось меньше чем за две недели - с 6 марта. Тогда по прошествии двух с лишним месяцев с начала вспышки были зафиксированы первые 100 тыс. заразившихся. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные ТАСС на основе официальных заявлений властей и экспертов в странах, где отмечены случаи заболевания, сообщает Trend.

Всего в мире зарегистрировано 8126 летальных исходов. Условный показатель смертности, который нельзя точно подсчитать до окончания пандемии, в среднем по миру составляет 4,06%. При этом в КНР, где пик пандемии уже прошел, - 3,98%, а за его пределами - 4,11%.

Среди стран, где заболели более тысячи человек, самая высокая смертность в Италии - 7,95%. По этому показателю за ней идут Иран (6,54%), Испания (4,07%).

По данным российского оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в РФ зафиксировано 147 инфицированных.