Коби Брайанта посмертно включили в Зал славы НБА

Бывший баскетболист Коби Брайант, погибший в результате крушения вертолета, посмертно включен в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«Он был одним из величайших спортсменов, выходивших на корт и повлиявших на игру», - говорится в заявлении. Также в Зале славы напомнили, что Брайант показал четвертый результат в истории лиги, набрав 33 643 очка за карьеру.

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Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолета. Вместе с 13-летней дочерью Джианной американец летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров не выжил никто. Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов НБА, в активе американца два золота Олимпийских игр.