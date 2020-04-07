Американские индексы продолжили рост на фоне ожиданий замедления пандеми

Ключевые американские биржевые индексы выросли к завершению торгов в понедельник на 7-7,5% на фоне ожиданий замедления распространения коронавируса. Соответствующие данные опубликованы на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 1 627,46 пункта (7,73%) и установился на отметке 22 679,99 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 175,03 пункта (7,03%) и оказался на отметке 2 663,68 пункта. Рост индекса электронной биржи Nasdaq составил 540,16 пункта (7,33%) - до отметки 7 913,24 пункта. При открытии торгов в понедельник эти индексы также продемонстрировали рост - в среднем на 4%.

"Мы надеемся, что администрация США сможет взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса и возобновить экономическую деятельность в конце апреля - начале мая, - заявил ранее в понедельник в интервью Bloomberg TV главный экономист инвестиционной компании Stifel Nicolaus Линдси Пигса. - Если это произойдет, то мы сможем уйти от депрессивного сценария в экономике".

В свою очередь газета The Wall Street Journal обращает внимание на заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который указал, что уже второй день подряд суточное число летальных исходов заболевания, вызванного коронавирусом, колеблется в районе 600. Кроме того, по его словам, несколько сократилось число обращений за медицинской помощью и количество пациентов в отделениях интенсивной терапии, что, по словам Куомо, может говорить о начале выпрямления кривой распространения инфекции. Одним из главных факторов, влияющих на это, губернатор назвал соблюдение социальной дистанции.