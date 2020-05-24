В Атлантическом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье в Атлантическом океане к югу от острова Святой Елены, который расположен примерно посередине между Африкой и Южной Америкой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Эпицентр стихии находился более чем в 900 км от каких-либо населенных пунктов.

Информации о возможности угрозы цунами на данный момент нет.