В Атлантическом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье в Атлантическом океане к югу от острова Святой Елены, который расположен примерно посередине между Африкой и Южной Америкой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Эпицентр стихии находился более чем в 900 км от каких-либо населенных пунктов.
Информации о возможности угрозы цунами на данный момент нет.
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