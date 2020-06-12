Глава ВОЗ заявил об отсутствии единства перед лицом пандемии коронавируса

Мировое сообщество должно проявить солидарность в борьбе с пандемией коронавируса. В настоящее время в мире нет должного единства на этот счет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы обеспокоены тем, что мир разобщен", - сказал глава ВОЗ.

Он напомнил, что подобной пандемии планета не видела более ста лет, со времен вспышки гриппа в 1918 году. "Это очень опасный вирус, очень трудно бороться с вирусом такого типа в разобщенном мире. Мы должны это понять. Вот почему с самого начала [пандемии коронавируса] мы призываем к национальному единству и глобальной солидарности", - напомнил генеральный директор ВОЗ.