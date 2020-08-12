Apple подала жалобу на компанию из-за логотипа в виде груши

Корпорация Apple подала жалобу в Бюро патентов и товарных знаков США на стартап Prepear. В компании уверены, что логотип стартапа в виде груши уж больно похож на логотип Apple. Текст жалобы опубликован на портале SCRIBD, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Prepear не производит различные гаджеты и операционные системы для них. Всего стартап насчитывает около пяти сотрудников. Они создали приложение для планирования питания и для списка покупок.

Однако в Apple уверены, что сходство логотипов приведет к тому, что продукцию двух компаний перестанут различать. По словам представителей корпорации, люди могут посчитать, что стартап как-то связан с компанией, что абсолютно не так.

В Prepear уже заявили, что у них нет денег на судебные тяжбы с Apple. Сотрудники уже создали петицию на популярном сайте с просьбой поддержать их.

Ранее Федеральная антимонопольная служба признала компанию Aplle виновной в злоупотреблении доминирующим положением и ограничении конкуренции на рынке iOS-приложений. Корпорация также злоупотребляла правом отказывать разработчикам программ в размещении приложений в App Store.