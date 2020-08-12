TikTok уличили в слежке за пользователями Android

Газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорится о слежке за пользователями популярной операционной системы Android, которая осуществлялась при помощи TikTok. Журналисты считают, что популярное приложение собирало MAC-адреса устройств и таким образом отслеживало находящихся в сети пользователей, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

В статье говорится, что уникальный идентификатор, фактически физический адрес гаджета, использовался в рекламных целях.

Предполагается, что приложение не соблюдало соглашения о защите личной информации и собирало MAC-адреса на протяжении года, прекратив практику только в ноябре.

Представители компании заявили, что текущая версия не отслеживает идентификаторы. В Google намерены проверить информацию газеты.