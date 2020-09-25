Минюст США предъявит Google антимонопольный иск
Министерство юстиции США планирует предъявить иск интернет-гиганту Google по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства в ближайшие недели. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на собственный источник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, сотрудники Минюста в четверг провели брифинг на этот счет для прокуроров американских штатов. От них потребуется поддержка в виде обоснования претензий к Google со стороны властей и пользователей на местах.
Газета The New York Times в начале сентября со ссылкой на пять источников в американском Минюсте информировала, что иск может быть подан в конце этого месяца.
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