Глава Евросовета заявил, что созывает экстренный саммит ЕС по коронавирусу 29 октября

Председатель Евросовета Шарль Мишель принял решение созвать на 29 октября экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза в формате видеоконференции, чтобы обсудить меры по борьбе с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом он сообщил в среду у себя в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября 2020 года по COVID-19", - написал он.

Это будет третий по счету саммит ЕС в октябре. Несмотря на то что первые две встречи лидеров не были полностью посвящены проблеме пандемии, она занимала одно из главных мест в их повестке.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 40,8 млн человек, свыше 1,12 млн умерли.