Определился победитель «Детского Евровидения»
Международный песенный конкурс "Детское Евровидение" выиграла певица из Франции Валентина Тронель с песней J'imagine ("Я представляю себе"). Победителя назвали на официальном сайте конкурса.
Как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, второе место заняла артистка из Казахстана Каракат Башанова с песней Forever ("Навсегда"), третье место досталось певице из Испании, выступившей под именем Солеа с композицией Palante ("Двигайся").
"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. Финал с 18-го международного конкурса прошел в воскресенье, 29 ноября, в Польше в формате телемоста.
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