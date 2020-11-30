Определился победитель «Детского Евровидения»

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение" выиграла певица из Франции Валентина Тронель с песней J'imagine ("Я представляю себе"). Победителя назвали на официальном сайте конкурса.

Как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, второе место заняла артистка из Казахстана Каракат Башанова с песней Forever ("Навсегда"), третье место досталось певице из Испании, выступившей под именем Солеа с композицией Palante ("Двигайся").

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. Финал с 18-го международного конкурса прошел в воскресенье, 29 ноября, в Польше в формате телемоста.