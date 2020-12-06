Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории

Журнал Time в субботу опубликовал обложку очередного выпуска, на которой назвал 2020 год худшим в истории, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На обложке изображено число 2020, перечеркнутое красным крестом. Ниже расположена надпись "худший год в истории".

Журнал также опубликовал посвященную обложке статью, которую написала американский кинокритик Стефани Захарек. "В истории США были годы и похуже, и уж тем более худшие годы случались в мировой истории, но большинство из ныне живущих никогда не видели такого года, как этот", - говорится в статье.

Автор отметила, что осталось очень мало тех, кто помнит тяжелые времена пандемии гриппа ("испанки") в 1918-1919 годах, Великой депрессии и Первой и Второй мировых войн. "Остальные из нас не были готовы к этому: к повторяющимся стихийным бедствиям, которые показывают, как сильно мы обидели природу; к выборам, результаты которых оспаривают на основе фантазий; к вирусу, который передался, вероятно, от летучей мыши только для того, чтобы перевернуть с ног на голову жизнь практически всех жителей планеты и привести к смерти около 1,5 млн человек по всему миру", - написала Захарек.