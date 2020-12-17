Пользователи в ряде стран мира сообщают о сбое в работе Facebook

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран. Об этом в четверг сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 17:40 среды по времени восточного побережья США. Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Нидерландах, Великобритании, Польше и Австралии.

Около 45% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, не могут зайти в свою учетную запись, еще 29% испытывают затруднения с просмотром ленты, а 25% жалуются на полное отключение социальной сети.