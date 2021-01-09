В мире за сутки выявили более 799 тыс. случаев заражения коронавирусом

В мире 9 января 2021 23:42 (UTC+04:00)
В мире за сутки выявили более 799 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 87,58 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 799 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 15,4 тыс., превысив 1,9 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 17:52 мск 9 января в ВОЗ поступили сведения о 87 589 206 инфицированных и 1 906 606 умерших. Число заразившихся увеличилось на 799 712, умерших - на 15 454.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 55% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (441 723), на втором месте - регион Европы (273 942), на третьем - Африка (30 961).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 21 447 670. Далее следуют Индия (10 413 417), Бразилия (7 961 673), Россия (3 379 103), Великобритания (2 957 476), Франция (2 701 658), Италия (2 237 890), Испания (2 025 560), Германия (1 891 581), Колумбия (1 737 347), Аргентина (1 690 006) и Мексика (1 493 569).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Спасатели обнаружили тело малолетнего ребенка, погибшего в результате схода лавины в России
Спасатели обнаружили тело малолетнего ребенка, погибшего в результате схода лавины в России
Бразильский регулятор запросил дополнительные сведения по вакцине &quot;Спутник V&quot;
Бразильский регулятор запросил дополнительные сведения по вакцине "Спутник V"
Филиппинский регулятор получил запрос на экстренное применение вакцины &quot;Спутник V&quot;
Филиппинский регулятор получил запрос на экстренное применение вакцины "Спутник V"
Loading Bars
Лента новостей
Число погибших из-за сильной бури в Испании возросло до четырех Европа 00:51
Семь человек погибли при пожаре на востоке Колумбии Другие страны 00:17
ЕС консультирует Туркменистан о возможных будущих совместных действиях Бизнес 00:01
Состоялась встреча президента Турции и главы Еврокомиссии в видеоформате Турция 9 января 23:51
В мире за сутки выявили более 799 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 9 января 23:42
Власти Франции увеличили комендантский час в еще восьми департаментах Европа 9 января 23:02
В перестрелке с террористами погиб турецкий военнослужащий Турция 9 января 22:31
Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индонезии Политика 9 января 22:25
Пневмония может развиться у 20% перенесших коронавирус - Акиф Гурбанов Общество 9 января 22:05
Турки-ахыска – герои Карабахской войны: Многонациональный народ Азербайджана защитил Родину от армянских агрессоров Социум 9 января 21:45
Четвертый поток 32-го батальона Сил обороны Грузии отправился в Афганистан Грузия 9 января 21:42
Иран вошел в пятерку производителей мощных лазеров Иран 9 января 21:36
В Узбекистане 19 афганских врачей перенимают опыт лечения COVID-19 Узбекистан 9 января 21:33
В Канаде выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса из ЮАР Другие страны 9 января 21:07
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов Финансы 9 января 20:42
Азербайджан увеличил экспорт в страны СНГ Бизнес 9 января 20:42
Британия стала пятой страной в мире, где число заразившихся коронавирусом превысило 3 млн Европа 9 января 20:31
Омбудсмен Азербайджана встретилась с лицом, задержанным на освобожденной территории страны Политика 9 января 20:08
Елизавета II привилась вакциной от коронавируса Европа 9 января 20:01
Азербайджан призывает Армению прекратить провокационные военные действия против страны - МИД Политика 9 января 19:54
Около 40 водолазов ВМС Индонезии начнут 10 января поиски жертв крушения Boeing В мире 9 января 19:24
В Испании три человека погибли из-за самой сильной за полвека бури Европа 9 января 19:00
Пик коронавируса в Грузии пройден - гендиректор Центра инфекционных заболеваний Грузия 9 января 18:42
Таджир Шахмалыоглу поделился воспоминаниями об участии в Днях поэзии Вагифа и фестивале "Хары бюльбюль" (ВИДЕО) Культура 9 января 18:39
Глава МИД Кыргызстана встретился с членами международных наблюдателей от Миссии ШОС Кыргызстан 9 января 18:21
Иран занял 28-е место в мире по производству риса Иран 9 января 18:12
Самолет компании Sriwijaya Air упал в Яванское море близ Джакарты Другие страны 9 января 18:07
В книге, изданной в Женеве, повествуется о гражданке Швейцарии азербайджанского происхождения Общество 9 января 17:47
В Азербайджане выявлено 633 новых случая заражения коронавирусом Общество 9 января 17:45
За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерли 82 человека Общество 9 января 16:35
В Азербайджане будет подготовлен проект топливно-энергетического баланса на следующие 4 года Экономика 9 января 16:22
В отношении председателя правления ОАО "Азерхалча" возбуждено уголовное дело Политика 9 января 16:16
Правительство поручило Минфину Азербайджана принять меры по применению закона о госбюджете на 2021 год Экономика 9 января 16:07
Видеокадры из села Мурадханлы Губадлинского района (ФОТО/ВИДЕО) Общество 9 января 15:41
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) Культура 9 января 15:39
Туркменистан лидирует по объемам поставок бензина в Афганистан Энергетика 9 января 15:20
В Азербайджане объявлен прием на курсы сверхсрочников Политика 9 января 15:15
ГТК Азербайджана передал для нужд военнослужащих товары, лекарства и медоборудование на 7,6 млн манатов (ВИДЕО) Общество 9 января 14:47
Авария на магистральном водопроводе привела к перебоям в водоснабжении некоторых частей Баку Происшествия 9 января 14:37
Члены Албано - удинской общины Азербайджана посетили Худавенгский монастырь(ВИДЕО) Общество 9 января 14:25
Казахстанская строительно-монтажная компания закупит стальные отводов Тендеры 9 января 14:22
По итогам 2020 года ЕБРР оставил неизменным уровень финансирования проектов в Азербайджане Финансы 9 января 14:11
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит сварочные электроды Тендеры 9 января 14:01
Долевое участие Турции в общем экспорте Азербайджана увеличилось Бизнес 9 января 14:01
От Нью-Йорка до Баку - Удивительная красота и изящество цветка Xары бюльбюль в коллекциях азербайджанских дизайнеров (ФОТО) Стиль 9 января 13:58
В Грузии за сутки выявили 2 058 случаев заражения коронавирусом Грузия 9 января 13:43
В 2020 году Узбекистан посетило 1,5 миллиона туристов Узбекистан 9 января 13:36
Туркменская государственная служба морского и речного транспорта объявляет тендер на реконструкцию морских пирсов Тендеры 9 января 13:25
Узбекско-Корейская компания Uz-Kor Gas Chemical закупит устройства для фонтанной арматуры Тендеры 9 января 13:24
Минфин Азербайджана выставляет на торги дисконтные краткосрочные облигации Финансы 9 января 13:16
Туркменистан подготовил перечень объектов госсобственности для приватизации Бизнес 9 января 13:14
Минфин Туркменистана объявляет тендер на приобретение специального программного обеспечения Тендеры 9 января 13:14
Туркменистан запустит новую линию электропередачи до туркмено-афганской границы Энергетика 9 января 13:06
Увеличение экспорта грузов из Китая привело к нехватке контейнеров в мире Транспорт 9 января 12:50
Обзор событий финансового рынка Азербайджана на уходящей неделе Финансы 9 января 12:42
Завтра в Баку ожидается до 11 градусов тепла Общество 9 января 12:30
Проверено состояние обеспечения и уровень боевой подготовки подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) Политика 9 января 12:23
Обзор событий в агросекторе Азербайджана за первую неделю 2021 года Бизнес 9 января 12:15
Основные события ИКТ сектора в Азербайджане за первую неделю 2021 года ИКТ 9 января 12:07
Стоимость драгметаллов в Азербайджане за первую неделю 2021 года (ОБЗОР) Финансы 9 января 11:36
За выборами в Казахстане также наблюдает азербайджанская делегация - Арзу Нагиев Политика 9 января 11:33
Карабах превратится в райский уголок - большой созидательный план Президента Азербайджана Политика 9 января 11:29
Власти Китая вакцинировали от коронавируса более 9 млн человек Другие страны 9 января 11:07
Казахстано-турецкая компания привлечет услуги по бурению Тендеры 9 января 11:04
Казахстанская компания закупит сварочное оборудование Тендеры 9 января 11:04
Не менее 10 младенцев погибли в Индии при пожаре в больнице Другие страны 9 января 11:03
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 9 января 11:03
Казахстанский ж/д грузоперевозчик закупит топливо Тендеры 9 января 11:02
«День тишины» наступил в Казахстане перед выборами Казахстан 9 января 10:40
Азербайджанская нефть уверенно дорожает Финансы 9 января 10:39
Азербайджанец избран главой одной из авторитетных международных организаций в сфере юстиции (ФОТО) Политика 9 января 10:30
Вырос экспорт азербайджанской продукции в Казахстан Бизнес 9 января 10:29
Обзор валютного рынка Азербайджана за первую неделю 2021 года Финансы 9 января 10:21
Меня охватил шок - Всемирно известный фотограф показал разрушенный дом выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ФОТО) Социум 9 января 10:16
В Туркменистане ведется подготовка к отправке делегации в Афганистан Бизнес 9 января 10:06
Президент Ильхам Алиев: Для обеспечения удобного проезда в Шушу непременно должна быть проложена и железная дорога Политика 9 января 09:27
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время проводится конкретная работа для открытия Нахчыванского коридора Политика 9 января 09:18
Президент Ильхам Алиев: Введенный недавно Россией запрет на экспорт помидоров, конечно, был для нас очень неожиданным Политика 9 января 09:17
Президент Ильхам Алиев: Либо в Лачинском, либо в Кяльбаджарском районе будет построен новый международный аэропорт Политика 9 января 09:13
Предприниматели Азербайджана используют новые инструменты цифрового маркетинга Бизнес 9 января 08:58
Спасатели обнаружили тело малолетнего ребенка, погибшего в результате схода лавины в России Россия 9 января 08:53
Префектура в центральной части Японии вводит режим ЧП из-за коронавируса Другие страны 9 января 08:40
Экспорт грузов через терминал Астаринский железнодорожный терминал Ирана вырос на 70% Транспорт 9 января 08:21
Правительство Грузии потратит еще $185 млн на помощь населению в период пандемии Финансы 9 января 08:11
843 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 9 января 08:05
Tesla обошла Facebook и стала пятой по рыночной стоимости компанией США Финансы 9 января 07:46
КНДР намерена увеличить радиус поражения своих ядерных вооружений до 15 тыс. км Другие страны 9 января 07:23
Бразильский регулятор запросил дополнительные сведения по вакцине "Спутник V" Другие страны 9 января 06:51
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,9 млн В мире 9 января 06:33
В Колумбии разбился легкий самолет Другие страны 9 января 06:16
Филиппинский регулятор получил запрос на экстренное применение вакцины "Спутник V" Другие страны 9 января 05:37
Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР Другие страны 9 января 05:19
Макрон, Меркель и фон дер Ляйен привержены общеевропейскому подходу к вакцинации Европа 9 января 05:00
Аккаунт Трампа в Twitter заблокировали на постоянной основе США 9 января 04:41
В Великобритании экстренно вакцинируют медицинских работников Европа 9 января 04:25
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 8 млн Другие страны 9 января 04:08
Регулятор Бразилии получил запрос на экстренное применение оксфордской вакцины от COVID-19 Другие страны 9 января 03:52
В НАНА проведен ряд реформ Общество 9 января 03:48
BioNTech подтвердила эффективность вакцины при подавлении мутаций COVID-19 Европа 9 января 03:36
Все клубы НХЛ из Канады получили разрешение на проведение домашних матчей нового сезона Спорт 9 января 03:16
Все новости