В ООН считают нужным обсудить вопрос о соблюдении прав человека при блокировке в соцсетях

Вопрос соблюдения прав человека при блокировке аккаунтов социальными сетями, как в случае с президентом США Дональдом Трампом, требует открытого обсуждения с участием различных сторон. Такое мнение выразил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать решение Twitter заблокировать на постоянной основе аккаунт действующего президента США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть необходимость собрать вместе различные заинтересованные стороны и провести обсуждение этой темы", - отметил он.

Как напомнил Дюжаррик, "все средства по сдерживанию опасных и ненавистнических заявлений должны идти в строгом соответствии с международными нормами по соблюдению прав человека".

"У правительств есть свои обязательства в отношении прав человека, так как они подписывают соответствующие соглашения, - добавил он. - Что касается корпораций, это другое дело. Есть руководство ООН по бизнесу и правам человека, в котором сказано, что компании должны предотвращать нарушения прав человека".