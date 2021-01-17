За сутки из-за коронавируса в мире скончались около 13 тысяч человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, за истекшие сутки в мире выявлено более 614 тыс. новых случаев коронавируса, 12 967 человек скончались от болезни.

Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Общее число заболевших превысило 94,4 млн человек.