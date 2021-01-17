За сутки из-за коронавируса в мире скончались около 13 тысяч человек
По данным Университета Джонса Хопкинса, за истекшие сутки в мире выявлено более 614 тыс. новых случаев коронавируса, 12 967 человек скончались от болезни.
Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Общее число заболевших превысило 94,4 млн человек.
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