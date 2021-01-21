Японские биологи выяснили, зачем кошки едят кошачью мяту

Японские биологи обнаружили, что кошки поедают листья кошачьей мяты и актинидии не только потому, что они вызывают у них приятные ощущения, но из-за того, что содержащиеся в них вещества отпугивают комаров и других кровососущих насекомых. Об этом сообщила пресс-служба университета префектуры Иватэ со ссылкой на статью в журнале Science Advances, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы проследили за тем, как москиты вели себя рядом с кошками, часть из которых активно реагировала на запах актинидий, а другие не чувствовали его. Насекомые избегали контактов с первой группой питомцев, что говорит о том, что эта необычная особенность поведения помогает кошкам приобрести химическую защиту от комаров, а также других кровососов и паразитов", - заявил Масао Миязаки, профессор университета префектуры Иватэ в Мориоке (Япония), чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Растения общаются друг с другом и контактируют с другими обитателями окружающего мира, используя феромоны, летучие молекулы, способные распространяться на большие расстояния. К примеру, часть из них служит сигналом тревоги, который заставляет растения вырабатывать токсины в ответ на нападения со стороны насекомых, а другие привлекают внимание опылителей и симбионтов.

Часто растительные феромоны имеют другие свойства, бесполезные для растений, но влияющие на жизнь людей и животных. К примеру, химики открыли в иголках пихты, а также в листьях полыни и некоторых других пахучих растений летучие вещества с противораковыми свойствами, тогда как вещества из класса терпенов, присутствующие в корнях валерианы (Valeriana officinalis), листьях кошачьей мяты (Nepeta mussinii) и актинидий (Actinidia polygama), оказывают почти наркотическое действие на кошек.

Как отмечает профессор Масао, долгое время ученые считали, что их действие на домашних питомцев обусловлено простой случайностью - по своей структуре эти молекулы похожи на половые феромоны кошачьих, которые те выделяют во время сезона размножения. Американские химики 10 лет назад обнаружили, что один из ключевых феромонов кошачьей мяты, непеталактон, отпугивает тараканов и некоторых других насекомых.

Природная защита от комаров

Японские биологи выяснили, что схожее вещество, непеталактол, присутствует и в листьях японских актинидий, наблюдая за тем, как кошки реагировали на экстракты различных органических молекул, присутствующих в мякоти этих растений. Как оказалось, неудержимое влечение кошек к этим растениям было в первую очередь связано с непеталактолом. Подобным образом оно действовало не только на домашних питомцев, но и на ягуаров, тигров и прочих крупных диких кошек.

Открыв эту связь, биологи проверили, как изменится поведение домашних кошек, если заблокировать работу рецепторов, с которыми связывается данное вещество. Этот эксперимент показал, что питомцы продолжают проявлять интерес к данному виду растительности, но перестают характерным образом тереться мордой и валяться в высушенных или свежих листьях актинидий.

Это натолкнуло ученых на мысль, что кошки могут совершать подобные действия не просто так, а с целью отпугнуть кровососущих насекомых. Руководствуясь этой идеей, биологи нанесли экстракт из непеталактола на бумажные салфетки и прикрепили их к разным частям вольеров, где содержались кошки, в том числе к стенам и полу.

Оказалось, что животные начинали кататься по полу только в том случае, если салфетки лежали на полу. В противном случае они подходили к бумаге и терлись об нее мордой, покрывая ее слоем растительных феромонов. Раскрыв эту особенность в поведении кошек, ученые проследили за тем, как часто москиты садились на головы животных, которые постоянно терлись о салфетки с непеталактоном или непеталактолом или же игнорировали их.

Последующие наблюдения показали, что контакт с источниками этих растительных феромонов вдвое уменьшил частоту нападений насекомых на кошек. Это, по мнению ученых, говорит о том, что привычка есть и валяться в листьях кошачьей мяты и актинидий возникла у питомцев не случайным образом, а является эволюционным приспособлением, которое помогает им и их диким родичам защищаться от комаров и паразитов.

Как именно работает эта поведенческая реакция, биологи пока не могут сказать. В ближайшее время профессор Миязаки и его коллеги попытаются выделить ген, отвечающий за запуск данной программы поведения. Его изучение поможет биологам понять, почему такая стратегия борьбы с насекомыми характерна только для кошек и не встречается среди других животных.