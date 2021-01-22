В ВОЗ считают, что коронавирус остается на упаковках замороженных продуктов
Коронавирус может оставаться на упаковках замороженных продуктов даже при длительной транспортировке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal.
"Последние исследования и сообщения подчеркивают, что вирус может выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения, а также что передача вируса может проходить от упаковки к человеку", - цитирует издание документ. В рекомендациях указывается, что риск для потребителей оценивается как минимальный, однако "в редких случаях продукты питания могут быть заражены в ходе их производства, и вирус может оставаться в еде в ходе международных перевозок".
The Wall Street Journal отмечает, что после получения чернового варианта документа представители ВОЗ уведомили издание о том, что версия рекомендаций была отправлена случайно и нуждается в доработке.
В ноябре китайское правительство обязало национальные таможенные органы обеспечить жесткий контроль и "всестороннюю дезинфекцию" импортируемой замороженной пищевой продукции в связи с участившимися случаями ввоза из-за границы товаров с коронавирусом на упаковке. Ответственность за качество проверки возлагается на административные органы регионов. Все работы по дезинфекции должны тщательно протоколироваться, после чего отчеты будут храниться в течение двух лет для выявления "слабых звеньев" в случае возникновения локальных вспышек.