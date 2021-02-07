Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 106 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 105 млн 763 тыс. 135 случаев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 309 тыс. 350, выздоровели более 76 млн человек.

ройку стран, в которых зарегистрированы 5 млн случаев заражения и более, по-прежнему составляют США, Индия и Бразилия.

На первом месте - Соединенные Штаты с 26 млн 916 тыс. 192 случаев заболевания COVID-19. Зафиксировано 462 173 летальных исхода, излечились около 17 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия - там 10 млн 826 тыс. 363 заболевших, 154 996 случаев гибели пациентов и более 10,5 млн выздоровевших.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 447 тыс. 165 заболевших, из них умерли 230 034 человека, вылечились более 8,3 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 297,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 426 человек, в Индии - 112, в Бразилии - 1 082.