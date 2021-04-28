В Китае произошла утечка газа на химическом предприятии

В мире 28 апреля 2021 08:36 (UTC+04:00)
В Китае произошла утечка газа на химическом предприятии

Утечка хлорного газа произошла в среду утром на одном из химических предприятий в городе Чанчжоу (восточная провинция Цзянсу). Как сообщает информационный ресурс Panpay, среди местных жителей есть пострадавшие, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рано утром в полицию от населения начали поступать жалобы на едкий запах в воздухе. В результате проведенной соответствующими службами проверки было установлено, что утечка газа произошла из-за непреднамеренного повреждения коммуникаций во время работ по сносу строения на старой заброшенной части территории одного из химических предприятий.

Сообщается, что источник утечки установлен. На месте работают специальные службы, занимающиеся устранением последствий ЧП.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Познаем наше исламское наследие: комплекс «Имамзаде» в Гяндже (ВИДЕО)
Познаем наше исламское наследие: комплекс «Имамзаде» в Гяндже (ВИДЕО)
Национальной библиотеке Азербайджана переданы в дар книги на китайском языке (ФОТО)
Национальной библиотеке Азербайджана переданы в дар книги на китайском языке (ФОТО)
Фронтовые письма азербайджанцев – посвящается Дню Победы - 9 мая (ФОТО)
Фронтовые письма азербайджанцев – посвящается Дню Победы - 9 мая (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Семья умершего главы Samsung заплатит рекордную сумму налога на наследство В мире 08:50
В Китае произошла утечка газа на химическом предприятии В мире 08:36
В Индии при пожаре в больнице погибли не менее четырех человек Другие страны 08:14
Испанские компании проявляют интерес к реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана Энергетика 08:11
Производство нефтехимической продукции в Иране, в первый месяц текущего года увеличилось на 7% Иран 08:05
Ингури ГЭС в Грузии введена в эксплуатацию после ремонта Грузия 07:51
2682 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:46
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,16 млн человек Турция 07:20
Суд Колумбии постановил перенести манифестации, намеченные на 28 апреля и 1 мая Другие страны 06:32
Израиль сообщил о двух неудавшихся запусках ракет с территории Сектора Газа Израиль 05:34
Президент Сомали откажется продлевать срок своих полномочий на два года Другие страны 04:31
Выручка Microsoft в последнем квартале выросла на 19% В мире 03:47
ВМС США открыли предупредительный огонь в сторону иранских кораблей США 03:14
Британский штамм коронавируса обнаружили за неделю еще в трех странах Европа 02:43
Выручка Alphabet в первом квартале составила более $55,3 млрд В мире 02:02
Порядка 120 стран обратились к Германии за помощью в борьбе с коронавирусом Европа 01:40
"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов Спорт 01:04
В Стокгольме выявили четыре случая индийской мутации коронавируса Европа 00:38
В мире за сутки выявили более 657 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 00:08
Президент Ильхам Алиев: За поселок Миндживан шли ожесточенные бои Политика 27 апреля 23:59
Президент Ильхам Алиев: Пусть те, кто покровительствует сегодня армянам, приедут и увидят, во что они превратили наши мечети Политика 27 апреля 23:41
Агида Манизаде избрана президентом Совета преподавателей математики штата Вирджиния Социум 27 апреля 23:38
Президент Ильхам Алиев: Главное, чтобы при восстановлении городов и сел природа оставалась нетронутой Политика 27 апреля 23:30
Tesla продала биткоины на миллионы долларов В мире 27 апреля 23:03
Между Тбилиси и Софией действует разрешительный режим на грузовые перевозки – Минтранс Болгарии Бизнес 27 апреля 22:58
Военные Израиля сбили беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство из Ливана Израиль 27 апреля 22:52
Состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Румынии Политика 27 апреля 22:30
В Азербайджане более 94 тыс. учащихся в дошкольных группах зачислены в первый класс Общество 27 апреля 22:16
Минторг Казахстана поднял вопрос увеличения приема грузовых составов через китайскую границу Казахстан 27 апреля 21:24
Познаем наше исламское наследие: комплекс «Имамзаде» в Гяндже (ВИДЕО) Культура 27 апреля 21:12
Объем производства угольного концентрата в Иране вырос на 8 % за прошлый год Иран 27 апреля 21:08
Стоимость топлива в Грузии определяется мировыми ценами на нефть Энергетика 27 апреля 20:42
В Грузии планируют построить 3 солнечные электростанции Энергетика 27 апреля 20:04
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 27 апреля 19:54
Чешское агентство развития реализует очередной агропроект в Грузии Бизнес 27 апреля 19:51
Грузия планирует запустить пилотный проект по чистому водороду Энергетика 27 апреля 19:43
В Грузии планируется строительство четырех ветряных электростанций Энергетика 27 апреля 19:35
Азербайджан представлен отдельным стендом на международной выставке в Китае (ФОТО) Экономика 27 апреля 19:28
Турецкий парламент выступил с заявлением, осуждающим последнее выступление президента США Турция 27 апреля 19:16
Состоялось заседание подкомитета ЕС-Азербайджан Политика 27 апреля 19:09
Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что турецкая компания принимает участие в первом проекте в Карабахе Политика 27 апреля 18:53
Азербайджанская Senaye Sigorta увеличила прибыль более чем в 2 раза Финансы 27 апреля 18:48
Азербайджан в I квартале сократил экспорт хурмы Бизнес 27 апреля 18:43
Найдены тела еще двух пропавших без вести азербайджанских военннослужащих Общество 27 апреля 18:43
Национальной библиотеке Азербайджана переданы в дар книги на китайском языке (ФОТО) Культура 27 апреля 18:34
Президент Ильхам Алиев предупредил реваншистские силы в Армении: Если еще раз будет предпринята подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте Политика 27 апреля 18:32
Межбанк Азербайджана объявил тендер на приобретение консультационных услуг Тендеры 27 апреля 18:27
Фронтовые письма азербайджанцев – посвящается Дню Победы - 9 мая (ФОТО) Культура 27 апреля 18:26
Президент Ильхам Алиев: Во время 44-дневной войны мы не сделали ни шага назад Политика 27 апреля 18:23
Курсанты Высшего военного училища им. Гейдара Алиева посетили Парк военных трофеев (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 27 апреля 18:22
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-иранская граница является границей дружбы Политика 27 апреля 18:18
Туркменистану переданы ПЦР-тесты на COVID-19 в рамках совместного проекта ВОЗ-ЕС Туркменистан 27 апреля 18:17
Объем сборов по добровольным видам страхования в Азербайджане уменьшился Финансы 27 апреля 18:14
Президент Ильхам Алиев: Мы вновь установили стелу, которая в свое время была сооружена на въезде в Джебраильский район (ВИДЕО) Политика 27 апреля 18:13
AzerGold назвала победителя тендера на приобретение услуг по сертификации техустройств Бизнес 27 апреля 18:08
Обнародован объем экспорта азербайджанской нефти в Россию Энергетика 27 апреля 18:05
Фонд YAŞAT откроет счет в банке на имя новорожденного ребенка еще одного шехида (ФОТО) Общество 27 апреля 18:00
Румынская компания автоматизирует все бизнес-процессы АЗС в Азербайджане Экономика 27 апреля 17:59
В Азербайджане разработан механизм по пресечению импорта нелицензированных агрохимикатов и пестицидов Экономика 27 апреля 17:55
Министерскую встречу ОПЕК+ перенесли на начало июня Арабские страны 27 апреля 17:37
Россия стала единственным поставщиком автомобилей из ЕАЭС в Туркменистан Бизнес 27 апреля 17:32
Минфин Азербайджана разместил на аукционе очередной транш среднесрочных облигаций Финансы 27 апреля 17:25
Страны ЕАЭС увеличили экспорт полимеров винилхлорида в Туркменистан Бизнес 27 апреля 17:24
Убыток филиала Нацбанка Пакистана в Баку сократился в 2 раза Финансы 27 апреля 17:23
Катер Береговой охраны США направился в Черное море США 27 апреля 17:22
Исполнитель мугама, заслуженный работник культуры Сардар Авезоглу скончался от коронавируса (ВИДЕО) Социум 27 апреля 17:18
General Electric отчиталась о чистом убытке в первом квартале США 27 апреля 17:17
Обязательства Бакинского филиала Нацбанка Пакистана к концу I квартала сократились в 5 раз Финансы 27 апреля 17:15
Узбекско-корейское СП объявило тендер на перевозку метанола Тендеры 27 апреля 17:13
Австрия назвала последние данные товарооборота с Туркменистаном Бизнес 27 апреля 17:13
Польша и Литва намерены объединить газотранспортные системы Европа 27 апреля 17:11
Принимаются комплексные меры по расширению торгового сотрудничества Азербайджана и РФ - замминистра Бизнес 27 апреля 17:09
Село Умудлу Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 27 апреля 17:03
В Иране создан насос для перекачки жидкости с высокой концентрацией Экономика 27 апреля 17:02
Узбекско-корейское СП объявило тендер Тендеры 27 апреля 16:58
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 27 апреля 16:51
Мазахир Панахов переизбран на пост председателя ЦИК Азербайджана Политика 27 апреля 16:48
Порты Турции в I квартале перевалили до 2 млн тонн грузов из Алжира Турция 27 апреля 16:48
Активы Нацбанка Пакистана в Баку по итогам I квартала уменьшились Финансы 27 апреля 16:45
В Азербайджане выявлено 1307 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2383 человека Общество 27 апреля 16:39
Азербайджанского драматурга назвали в России настоящим современным героем – интервью Интервью 27 апреля 16:39
В случае искусственного повышения цен на пассажироперевозки будут приняты меры – DANX Транспорт 27 апреля 16:38
Как Адалят Везиров воспитал всемирно известного Марка Элияху, или Неожиданная смерть в гостинице (ВИДЕО, ФОТО) Культура 27 апреля 16:37
Минобразования Азербайджана создало онлайн-услугу для вопросов в связи с приемом в I класс Общество 27 апреля 16:36
Израиль импортировал автомобили из Турции почти на $117 млн Турция 27 апреля 16:28
Пакистан анонсировал бизнес-форум с Азербайджаном Политика 27 апреля 16:25
В Азербайджане будет создана инфраструктура для экологически чистых автомобилей Транспорт 27 апреля 16:23
Большая часть клиентского портфеля в банках Азербайджана приходится на бизнес-кредиты Финансы 27 апреля 16:18
В парламенте Азербайджана рассмотрят правовые аспекты формирования семейной стратегии Политика 27 апреля 16:16
Азербайджан активно импортирует биоразлагаемые упаковки из Турции Бизнес 27 апреля 16:14
Азербайджан обнародовал экспорт нефти в Турцию в I квартале Энергетика 27 апреля 16:07
Проходит первое заседание ЦИК Азербайджана в новом составе Политика 27 апреля 16:04
Туркменистан увеличил экспорт электроэнергии Энергетика 27 апреля 15:59
Минздрав Израиля требует запретить гражданам посещать страны с высоким уровнем заболеваемости Израиль 27 апреля 15:53
В Иране стартовал второй этап вакцинации против COVID-19 Общество 27 апреля 15:45
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева уложили в стену мечети в Зангилане памятный камень (ФОТО) Политика 27 апреля 15:43
Казахстан и Россия обсудили вопросы развития безбумажных технологий оформления перевозок Транспорт 27 апреля 15:42
Каха Кучава стал председателем парламента Грузии Грузия 27 апреля 15:39
Президент Ильхам Алиев: Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Физули будет сдана в эксплуатацию в этом году Политика 27 апреля 15:33
Gazelli Art House представляет выставку Рассказы Графикой (ФОТО) Общество 27 апреля 15:29
Все новости