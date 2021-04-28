В Китае произошла утечка газа на химическом предприятии
Утечка хлорного газа произошла в среду утром на одном из химических предприятий в городе Чанчжоу (восточная провинция Цзянсу). Как сообщает информационный ресурс Panpay, среди местных жителей есть пострадавшие, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Рано утром в полицию от населения начали поступать жалобы на едкий запах в воздухе. В результате проведенной соответствующими службами проверки было установлено, что утечка газа произошла из-за непреднамеренного повреждения коммуникаций во время работ по сносу строения на старой заброшенной части территории одного из химических предприятий.
Сообщается, что источник утечки установлен. На месте работают специальные службы, занимающиеся устранением последствий ЧП.
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