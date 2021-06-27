Volkswagen намерен отказаться от производства автомобилей с ДВС в Европе к 2035 году

Германский автоконцерн Volkswagen планирует прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в Европе к 2035 году. Об этом заявил член правления, ответственный за продажи марки Volkswagen Клаус Цельмер в опубликованном в субботу интервью газете Münchner Merkur, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поставили перед собой очень четкие цели. В Европе мы откажемся от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в период с 2033 по 2035 год, в США и Китае - немного позже", - отметил Цельмер. Вместе с тем он добавил, что в Южной Америке и Африке это займет несколько больше времени из-за "отсутствия политических и инфраструктурных условий". Кроме того, Цельмер подчеркнул, что не позднее 2050 года автопроизводитель рассчитывает достичь нулевых выбросов углекислого газа.

Член правления Volkswagen также заметил, что к 2030 году в Европе компания намерена увеличить долю электромобилей в общем объеме продаж до 70%. В марте Volkswagen объявил, что планирует к 2030 году создать в Европе сеть из шести заводов по производству батарей для электромобилей. Ожидается, что в год предприятия будут выпускать аккумуляторы совокупной емкостью 240 ГВтч. Первые два завода будут работать в городе Шеллефтео (Швеция) и в Зальцгиттере (Германия) с использованием возобновляемых источников энергии. Производство на предприятии в Швеции должно начаться в 2023 году, а в Германии - в 2025 году.

Ранее германский автопроизводитель Audi сообщил, что намерен полностью отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2033 году. При этом указывалось, что компания представит последний в своей истории автомобиль, оснащенный ДВС, через четыре года. С 2026 года Audi планирует выпускать на мировой рынок только автомобили с электродвигателями.