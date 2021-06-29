Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе Instagram
Сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован в понедельник в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, жалобы поступают из США, Великобритании и Канады.
Среди сообщивших о неполадках пользователей 41% жалуется на проблемы с загрузкой ленты новостей, 40% испытывают сложности с видео в сториз и еще 19% столкнулись с трудностями при размещении постов в соцсети.
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