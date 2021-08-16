Ученые назвали признаки одного из самых агрессивных видов рака

Ученые Колумбийского университета США заявили, что желтизна кожи и белков глаз являются признаками одного из самых агрессивных видов опухолей — рака поджелудочной железы. Исследование опубликовано на сайте ColumbiaSurgery, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Специалисты указали, что опухоль может прогрессировать безболезненно годами. Первые симптомы развиваются незаметно, поэтому пациенты часто не подозревают о раке поджелудочной железы из-за ее особого расположения.

Исследователи также отмечают и другие симптомы: боли в животе, тошнота и диарея. О новообразовании может свидетельствовать в том числе острая боль в районе средней и нижней части спины на протяжении нескольких недель. Дело в том, что опухоль увеличивается в размерах, из-за чего давит на соседние органы.

Сигналом также может стать внезапный диабет, который говорит о нарушениях работы поджелудочной железы и, в частности, может привести к раковым заболеваниям, добавили ученые.