Sony анонсировал ремейк игры Star Wars: Knights of the Old Republic

Во время онлайн-презентации PlayStation Showcase был анонсирован ремейк видеоигры Star Wars: Knights of the Old Republic. Презентацию провели на официальном YouTube-канале PlayStation, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В небольшом ролике-тизере был показан темный владыка ситхов Дарт Реван, держащий красный световой меч.

Оригинальная игра вышла в 2003 году. Ее действие разворачивалось за четыре тысячи лет до событий, показанных в киносаге «Звездные войны». Ролевая игра получила положительные отзывы критиков и получила несколько наград «Лучшая игра года» от профильных изданий.

Ремейк создается разработчиками из компании Aspyr в партнерстве с Lucas Films Games. Видеоигра выйдет на персональных компьютерах и PlayStation 5. Дата релиза неизвестна.

