Международный саммит, посвященный пандемии, запланирован на 22 сентября

Международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации запланирован на 22 сентября. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на приглашение Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время саммита президент [США Джо] Байден обратится к главам правительств, главам государств и международных организаций, к лидерам благотворительных, неправительственных и бизнес-организаций с призывом скоординировать усилия, чтобы положить конец пандемии COVID-19, - говорится в приглашении. - Участники огласят конкретные действия и поставят перед собой амбициозные цели, необходимые для достижения этой задачи, а также для подготовки мира к будущим угрозам безопасности здравоохранения".

По данным The Washington Post, обязательства, которые Байден попросит участников взять на себя, позволят увеличить объемы глобальных поставок вакцин, расширить доступ к тестам, лекарствам, медицинскому кислороду и средствам индивидуальной защиты, а также обеспечить стабильное финансирование для обеспечения готовности дать отпор пандемии. Как ожидается, виртуальный саммит положит начало встречам, которые будут проводиться на протяжении последующих шести месяцев.