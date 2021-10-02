Назван способ снизить риск развития диабета

Ученые провели исследование, по результатам которого назвали лучшее время для завтрака. По их словам, ранний завтрак может снизить риск развития диабета второго типа и других нарушений обмена веществ. Результаты исследования приводит портал портал Eatthis! Not That!, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Те, кто предпочитает поздно завтракать или вовсе пропускать утренний прием пищи, должны найти способ пересмотреть свое отношение к утренней трапезе, говорится в статье. Результаты исследования показывают, что люди, которые завтракают раньше, имеют более низкий уровень сахара в крови и меньшую инсулинорезистентность.

Исследователи из Северо-Западного университета и Университета Иллинойса в Чикаго выяснили, что люди, которые завтракали раньше 8:30 утра, имели более низкий уровень сахара в крови и меньшую инсулинорезистентность, чем те, кто впервые поел в течение дня. Повышенный уровень глюкозы в крови и резистентность к гормону инсулину, который помогает регулировать уровень сахара в крови, являются двумя маркерами предиабета и диабета 2 типа.

Другие исследования показали, что популярная стратегия диеты, при которой пищу нужно употреблять в ограниченном отрезке времени, а не ее количестве, улучшает метаболическое здоровье. Исходя из этого, ученые посоветовали вместо ограничения по количеству съеденной еды сосредоточиться на времени, в которое человек ее принимает, и начинать утренний прием пищи как можно раньше.