NASA протестирует защиту Земли от астероидов

NASA впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов, сообщает газета Washington Post, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Американское космическое ведомство планирует в ноябре запустить к одному из астероидов ракету, оборудованную специальным зондом, который должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии назначен на 24 ноября на 1.20 по времени Восточного побережья США.