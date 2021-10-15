Врачи определили редкий симптом рака легких

Известен случай, когда постоянная боль в пятке оказалась единственным симптомом рака легких. Об этом сообщила Национальная медицинская система Великобритании (NHS), передает Daily Express, передает Trend cо ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о 47-летнем пациенте из Сингапура. В марте этого года у него обнаружили сгусток крови, образовавшийся из-за онкозаболевания и мигрировавший в нижнюю конечность. Помимо больной ступни, мужчина не страдал от симптомов, более характерных для рака легких: боли, кашля, одышки, кровохарканья и необъяснимой усталости.

Несмотря на то, что подобные случаи в медицинской практике встречаются крайне редко, медики советуют не игнорировать их. Забить тревогу следует, если боль в ноге достаточно сильная или не проходит в течение двух недель. Также врачи напоминают, что особое внимание на состояние стоп следует обращать диабетикам.