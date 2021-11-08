Астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле в декабре. Об этом сообщает издание Daily Record, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Объект под названием 4660 Nereus получило классификацию как потенциально опасный астероид. Его длина составляет 330 метров. Небесное тело максимально приблизится к планете 11 декабря и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров. Отмечается, что это в 10 раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.

Ранее сообщалось, что огромный и потенциально опасный астероид Апофис приблизится к Земле через несколько лет, предположительно, 13 апреля 2029 года. Небесное тело шириной 340 метров окажется на расстоянии всего в 31 тысячу километров от нашей планеты, это ближе, чем расположение геостационарных искусственных спутников.