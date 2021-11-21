Названа популярная добавка, повышающая на 91% риск развития рака у мужчин

Прием селена с витамином E на 91% повышает риск появления рака простаты у мужчин. Об этом пишет британская газета Express, ссылаясь на исследование Journal of the National Cancer Institute, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В эксперименте приняли участие около 35 тыс. человек. Ученые планировали оценить возможную пользу пищевых добавок для профилактики онкологии, но исследование пришлось остановить, так как эксперты обнаружили, что некоторые из них вызывали раковые опухоли, а не защищали от их появления.

Как пишут авторы исследования, селен не опасен для людей, в организме которых изначально содержалось небольшое количество этого микроэлемента. Тем не менее, у испытуемых с высокой концентрацией селена, которые принимали его в дополнительных дозах, на 91% увеличивалась вероятность появления рака простаты.