Левандовский стал лучшим нападающим 2021 года
БАКУ /Trend/ - Польский форвард «Баварии» Роберт Левандовский признан лучшим нападающим 2021 года.
Как передает во вторник Trend, это было объявлено на проходящей в Париже церемонии вручения наград France Football.
Эта награда вручалась впервые. Отныне ее будет получать футболист, забивший больше всего мячей за календарный год.
В 2021 году 33-летний поляк стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны. В минувшем сезоне он провел за «Баварию» 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 мячей и отдал 9 голевых передач.
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