Глава ВОЗ раскритиковал ограничившие авиасообщение с югом Африки страны

В мире 6 декабря 2021 01:29 (UTC+04:00)
Глава ВОЗ раскритиковал ограничившие авиасообщение с югом Африки страны

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус раскритиковал государства, которые установили ограничения на прямое авиасообщение со странами юга Африки из-за омикрон-штамма COVID-19. Он написал об этом в Twitter, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Глава ВОЗ назвал тревожным тот факт, что в некоторых государствах у прибывающих не признают отрицательные результаты тестов на коронавирус, сделанные в их родных странах.

«По-прежнему вызывает разочарование то, что некоторые страны продолжают блокировать прямые авиарейсы из южной части Африки из-за омикрон-варианта», - написал Гебрейесус.

Он добавил, что ученые и технологический опыт в африканских странах заслуживают уважения. По его словам, они готовы делиться информацией, включая данные об омикрон-варианте. Такой подход помогает обеспечить «более безопасный мир для всех людей повсюду», заключил Гебрейесус.

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