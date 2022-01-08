Ученые предсказали скорое окончание острой фазы пандемии коронавируса
Омикрон-штамм коронавируса может стать предвестником окончания острой фазы пандемии COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, говорится в итогах исследования южноафриканских ученых.
Исследование было проведено в Академическом больничном комплексе имени Стива Бико. Медики проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в текущую волную пандемии, и 3976 предыдущих случаев болезни.
Согласно заключениям авторов работы, волна инфекции двигалась с «беспрецедентной скоростью» и вызывала гораздо более легкие заболевания, чем более ранние штаммы. «Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности», — заключили ученые.
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