Ученые предсказали скорое окончание острой фазы пандемии коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса может стать предвестником окончания острой фазы пандемии COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, говорится в итогах исследования южноафриканских ученых.

Исследование было проведено в Академическом больничном комплексе имени Стива Бико. Медики проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в текущую волную пандемии, и 3976 предыдущих случаев болезни.

Согласно заключениям авторов работы, волна инфекции двигалась с «беспрецедентной скоростью» и вызывала гораздо более легкие заболевания, чем более ранние штаммы. «Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности», — заключили ученые.