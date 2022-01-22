При перестрелке в отеле в Мексике погибли двое граждан Канады

В мире 22 января 2022 05:26 (UTC+04:00)
При перестрелке в отеле в Мексике погибли двое граждан Канады

Конфликт между постояльцами отеля "Шкарет" в курортном штате Кинтана-Роо на юге Мексики в пятницу закончился перестрелкой. Три человека получили огнестрельные ранения, двое из них позднее умерли, сообщило в Facebook региональное управление общественной безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Трое пострадавших были немедленно доставлены в больницу, где один из них, к сожалению, умер", - говорится в записи.

Позже стало известно, что второй раненый также умер в больнице, об этом в Twitter сообщила прокуратура региона.

"Подтверждена смерть еще одного человека, который был ранен", - говорится в записи. Надзорное ведомство приступило к расследованию случившегося, ведется поиск подозреваемого в двойном убийстве. По данным властей, оба погибших гражданина Канады имели проблемы с законом и были причастны в том числе к незаконному обороту оружия и наркотиков.

Правоохранительные органы ведут поиск мужчины, который устроил стрельбу. Ранее в текущем месяце глава прокуратуры Кинтана-Роо Оскар Монтес де Ока Росалес признал, что в штате орудуют два наркокартеля и несколько организованных преступных группировок.

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