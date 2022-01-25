Шесть человек погибли в результате давки на матче Кубка африканских наций по футболу

По меньшей мере шесть человек погибли в результате давки, которая произошла возле стадиона, где проходил матч 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу между командами Камеруна и Коморских Островов. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на губернатора центрального региона Камеруна Насери Поля Бийа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что на матч, который проходил на стадионе "Олембе" в столице Камеруна Яунде и завершился победой хозяев со счетом 2:1, пытались попасть около 50 тыс. человек. Арена вмещает 60 тыс. зрителей, однако из-за коронавирусных ограничений могла быть заполнена только на 80%.

По словам Бийа, жертв может быть больше. Официальные представители больницы, куда были доставлены пострадавшие, сообщили, что травмы получили около 40 человек. "Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, - заявила AP одна из медсестер. - Нам придется перевезти их в специальный госпиталь".