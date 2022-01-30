Ученые предупредили о возможности чая и кофе вызывать рак

Китайские ученые провели обширный обзор литературы и выяснили, что при употреблении таких напитков, как кофе, чай и мате имеется возможность возникновения рака пищевода, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

Специалисты пояснили, что это происходит из-за термических повреждений слизистой оболочки пищевода при приеме жидкости, которые приводят к болезни. Они предупредили, что в зависимости от компонентов, из которых состоит напиток, он может не только вызвать рак пищевода, но и предотвратить его появление.

Было рассмотрено большое количество исследований, которые были направлены на изучение связи между напитками и горячей едой с высокой температурой. В большинстве случаев температурный фактор оказывал негативное влияние на здоровье, в связи с чем ученые пришли к выводу, что употребление горячих напитков сопряжено с увеличением риска развития рака пищевода.