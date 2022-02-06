К Земле летит астероид размером с футбольное поле

Восьмого февраля к Земле приблизится астероид 2007 UY1, он окажется на расстоянии чуть более 5 миллионов километров от планеты, что можно сравнить примерно с 14 дистанциями от Земли до Луны. Об этом сообщили в NASA, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Диаметр астероида может составлять 150 метров. Это значит, что теоретически в случае столкновения с нашей планетой он может нанести ей серьезный ущерб. Кроме того, 2007 UY1 относится к астероидам группы "Атон", то есть его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны.

Этот астероид обнаружили впервые в 2007 году, он не считается опасным. По текущим расчетам, крайне мала вероятность, что однажды он может столкнуться с Землей.

В январе сообщалось, что опасный астероид Апофис, диаметр которого достигает почти 400 метров, а вес – 27 миллионов тонн, сильно приблизится к Земле весной 2029 года.

Угрожающий объект приблизится к Земле 13 апреля 2029 года. Между ним и нашей планетой будет 38,4 тысячи километров. Скорость сближения составит 7,42 километра в секунду. Если допустить вероятность их столкновения, то энергия, которая высвободится при этом, составит 1717 мегатонн. А это в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытание которой было проведено в 1961 году.