Британский врач назвал главные симптомы рака

Британский врач-онколог Амен Сибтейн назвал девять основных симптомов рака, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Так, самым главным признаком болезни является необъяснимая боль в любой части тела, которая не проходит более трех недель.

"Если у вас появились необъяснимые боли в любой части тела, которые длятся более трех недель, необходимо обратиться к специалисту. Особенно это касается ощущений в костях", — делится Сибтейн.

Также у онкобольных наблюдаются постоянная усталость, обильное потоотделение ночью, появление припухлостей в разных частях тела, вздутие живота, непрекращающийся кашель и болезненное глотание.