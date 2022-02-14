Названы «тихие» признаки смертельно опасного заболевания

Специалисты британской организации Cancer Research UK назвали «тихие» признаки, которые могут говорить о наличии у человека рака костей. Примечательно, что зачастую симптомы смертельно опасного заболевания выглядят как ничем не примечательные обыденные проблемы со здоровьем, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

Первое, на что врачи советуют обратить внимание, — это появление боли в суставах, которая может возникать у человека в любом возрасте. Порой пациенты не обращают должного внимания на ноющую боль, заглушая ее применением анальгетиков. Второе — появление отеков или разного рода припухлостей. Следует внимательно наблюдать за тем, как на теле проходят раны и ушибы. Если они долгое время не проходят — это может быть признаком рака кости.

Еще одним «звоночком», который не стоит игнорировать, является онемение. Как правило, оно появляется при развитии заболевания, когда опухоль растет и повреждает нервы. Наконец, заключительным признаком является скованность в суставах. Обычно, объяснение ей люди находят в своих повседневных делах, принимая истинные причины происходящего за физическое перенапряжение, подытоживают эксперты.