Британский врач обратил внимание на пять ранних симптомов рака

Британский врач Санджай Мехта заявил, что некоторые симптомы рака желудка могут проявляться рано и таким образом позволяют быстрее диагностировать болезнь, передает газета Express, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что часто рак желудка выявляется на поздней стадии, оттого что его первые симптомы были неопределенными и человек мог спутать их с другими заболеваниями. Среди таких возможных признаков Мехта назвал изжогу, расстройство желудка, изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах, а также тошноту и рвоту.

Специалист предупредил, что рак при раннем проявлении может вызывать кровотечения в желудке, в результате уменьшается количество эритроцитов и заболевание проявляется в виде анемии - это выясняется при сдаче анализа крови.

Также, добавил врач, обратиться к врачу необходимо, когда становится тяжело глотать, появляются боли в верхней части живота, проявляется кислотный рефлюкс и человек быстро теряет в весе. Эти симптомы могут свидетельствовать и о других болезнях, но все же необходимо проверить их у специалиста.