Минздрав Украины назвало число погибших и раненых

Министерство здравоохранения Украины назвало число погибших и раненых украинцев в результате военной операции ВС РФ на территории страны.

Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, соответствующая информация приводится на сайте минздрава.

"По оперативным данным, погибли 57 украинцев. Еще 169 ранены", - говорится в сообщении.