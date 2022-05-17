Разработан новый способ диагностики рака с использованием наночастиц

Российские ученые совместно с китайскими коллегами разработали способ диагностики рака с использованием наночастиц. Итоги работы опубликованы в журнале Light: Science & Applications, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

В ходе исследования специалисты создали новый вид органических наночастиц с помощью синтезирования из смеси аминокислот: цистеина, фенилглицина, триптофана и глутатиона. Основной целью научных сотрудников было изготовление таких наночастиц, которые были бы способны поглощать поляризованное излучение и затем излучать фотоны на необходимых волнах.

Наиболее эффективными в этой задаче оказались частицы из молекул триптофана: они были способны сохранять оптические свойства при взаимодействии с кислой или щелочной средой, а также после длительного пребывания под ультрафиолетом. По словам ученых, их разработку возможно применять в самых разных сферах: от созданий биосенсоров до диагностики онкологических заболеваний.