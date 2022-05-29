Футбольный клуб "Реал" в 14-й раз в истории выиграл Лигу чемпионов

Испанский футбольный клуб "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз в истории выиграл турнир. Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный гол забил нападающий "Реала" Винисиус (59-я минута). На 43-й минуте главный судья Клеман Тюрпен после помощи системы видеоассистента арбитра (VAR) не засчитал гол нападающего "Реала" Карима Бензема из-за офсайда.

"Реал" в 17-й раз играл в финале Лиги чемпионов, что является рекордным показателем. Клуб из Мадрида выиграл Лигу чемпионов в рекордный 14-й раз. "Ливерпуль" сыграл в 10-м финале и по данному показателю располагается на четвертом месте.